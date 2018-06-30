وظائف خالية في مصر اليوم السبت 30-6-2018

في إطار خدماتها للقراء.. تقدم "الفجر"، خدمة الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات في مختلف المجالات، بهدف المساعدة في عملية البحث عن الوظائف المناسبة، والحد من البطالة.





وتقدم "الفجر" خدماتها يوميًا، لجميع المؤهلات في مختلف القطاعات الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة وكذلك الهيئات الخاصة، وذلك في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة التي وصلت إلى 12.0٪ من إجمالي قوة العمل، ما يُعد قنبلة موقوتة ومفرخة أولى للإرهاب والفكر المتطرف والجريمة.



