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محمود متولي يتألق في مران الإسماعيلي

السبت 30/يونيو/2018 - 09:09 ص
محمود متولي يتألق في مران الإسماعيلي
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أحمد سعد
 
شهد المران المسائي للإسماعيلي والذي أقيم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية تألق محمود متولى جوكر الفريق بشكل لافت للنظر فى مركز وسط الملعب.

وحرص خير الدين مضوى المدير الفنى للفريق على اشراك اللاعب فى مركزه الأساسى خلال التقسيمة التى اقيمت فى ختام المران وقدم فيها أداءً مميزا.

يذكر أن متولى مركزه الأساسى فى وسط الملعب الا أنه كان يتم اشراكه فى مركز قلب الدفاع لحاجة الفريق لجهوده فى هذا المركز.

المزيد عن: مران الإسماعيلي محمود متولي الإسماعيلي اخبار الإسماعيلي
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