"مكافحة المخدرات" ترد على تعليقات المغردين بشأن فيديوهات "مدمني الرياض"

تفاعلت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم السبت، مع تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على مقاطع الفيديو تضمنت حوارًا مع 3 أشخاص، بدا أنهم من مدمني المخدرات.

وأكّد المتحدث باسم المديرية أنّ جميع أحياء مدن ومحافظات المملكة تخضع لمتابعة الجهات الأمنية، سواء من دوريات الأمن أو مكافحة المخدرات خاصة المواقع التي تمثل بيئة محتملة لممارسة أي نشاطات مخالفة للأنظمة.

وقال المتحدث، إنه وبالإشارة إلى مقاطع الفيديو التي تم تداولها تضمنت حوارًا مع 3 أشخاص، بدا أنهم من مدمني المخدرات، عن انتشار ترويجها وتعاطيها في أحد الأحياء بمدينة الرياض، وما زعم عن عدم تواجد الجهات الأمنية في ذلك الحي، فإن المديرية العامة لمكافحة المخدرات تؤكد بهذا الصدد عدم صحة ما زعم عن عدم التغطية الأمنية.

وأضاف المتحدث، أنّ كافة الأحياء في جميع المدن والمحافظات تخضع لمتابعة الجهات الأمنية، سواء من دوريات الأمن أو مكافحة المخدرات خاصة المواقع التي تمثل بيئة محتملة لممارسة أي نشاطات مخالفة للأنظمة، بما فيها الموقع الذي تدور حوله مقاطع الفيديو المشار إليها، وتتعامل الجهات الأمنية مع الحالات التي ترصد وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات.

وأهاب المتحدث الرسمي بوسائل الإعلام التعامل بمهنية مع مثل هذه الاجتهادات الفردية، التي لا تقوم على أساس مهني وتخالف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحرّي الدقة، والرجوع للجهات المختصة بها للوقوف على ما لديها قبل النشر عبر المواقع الإلكترونية على النحو الذي تمّ به إنتاج ونشر تلك المقاطع.

وأشار إلى أنّ سيتم تطبيق الأنظمة بحق من يقف خلف نشر الفيديوهات المذكورة؛ وذلك في ضوء ما يتضح من إجراءات التثبت من صحة ما ورد بها عن عرض بيع مواد مخدرة عليه، وصحة ما أشار إليه عن تعاطي الأشخاص الذين أجرى الحوار معهم للمخدرات.