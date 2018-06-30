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ليالي الصيف تعيد منة فضالي لـ"الشورت".. والجمهور: "عروسة البحر" (صور)

السبت 30/يونيو/2018 - 09:12 ص
ليالي الصيف تعيد منة فضالي لـالشورت.. والجمهور: عروسة البحر (صور)
منة فضالي
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صلاح حسن
 
شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، عددًا من الصور أثناء قضاء إجازتها الصيفية في مرسي علم، حيث أعادها الصيف لارتداء "الشورت"، وهو ما أثار العديد من ردود الأفعال بين متابعيها.

ظهور منة فضالي وهي "الشورت" كشف عن ساقيها، وارتدت فوقه "توب"، كشف عن جسدها، وظهرت منه بلون شعرها الأشقر الذي غيرته مؤخرًا، وكانت أبرز التعليقات: "عروسةالبحر قمر"، فيما هنأها الكثيرون على نجاح دورها في مسلسل "سلسال الدم".

Morning summer 😉☀️ Thxxx my sweetheart manar for lovely picture love u❤

A post shared by 🍒Menna Fadali (@manoushafadali) on

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