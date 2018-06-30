رشا مهدي تشعل شوارع إسبانيا بـ"هوت شورت" (فيديو وصور)

شاركت النجمة رشا مهدي متابعيها عبر "إنستجرام"، عددًا من الصور ظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية في إسبانيا، وكانت ترتدي الـ"هوت شورت" في إحدى شوارع المدن الإسبانية، برفقة زوجها، كما نشرت العديد من مشاهد الفيديو لجولتها.





ومن المعروف أن العديد من النجوم يحرصون على التنزه والحصول على قسط من الراحة أثناء فصل الصيف، ويعشق كثير منهم السفر والتنقل بحثًا عن الاستجمام خاصة بعد انتهاء موسم مسلسلات رمضان وأفلام العيد.