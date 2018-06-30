ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رشا مهدي تشعل شوارع إسبانيا بـ"هوت شورت" (فيديو وصور)

السبت 30/يونيو/2018 - 08:59 ص
رشا مهدي تشعل شوارع إسبانيا بـهوت شورت (فيديو وصور)
رشا مهدي
طباعة
صلاح حسن
 
شاركت النجمة رشا مهدي متابعيها عبر "إنستجرام"، عددًا من الصور ظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية في إسبانيا، وكانت ترتدي الـ"هوت شورت" في إحدى شوارع المدن الإسبانية، برفقة زوجها، كما نشرت العديد من مشاهد الفيديو لجولتها.

ومن المعروف أن العديد من النجوم يحرصون على التنزه والحصول على قسط  من الراحة أثناء فصل الصيف، ويعشق كثير منهم السفر والتنقل بحثًا عن الاستجمام خاصة بعد انتهاء موسم مسلسلات رمضان وأفلام العيد.

المزيد عن: هوت شورت رشا مهدي وزوجها رشا مهدي في إسبانيا رشا مهدي بهوت شورت رشا مهدي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
-
x
16:00
-
الأرجنتين
أوروجواي
-
x
20:00
-
البرتغال
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/30/2018 9:50:02 AM