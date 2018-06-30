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عاجل.. فصائل المعارضة السورية تبدأ محادثات مع روسيا حول درعا

السبت 30/يونيو/2018 - 08:44 ص
عاجل.. فصائل المعارضة السورية تبدأ محادثات مع روسيا حول درعا
درعا السورية
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أسماء العزب
 

قال متحدث باسم المعارضة السورية، إن المعارضة بدأت محادثات مع الروس بشأن اتفاق سلام في محافظة درعا بالجنوب، حسبما نقلًا وكالة رويترز، في خبر عاجل لها.

 

وتسيطر على مدينة درعا غرفة عمليات البنيان المرصوص والتي تتكون من 18 فصيلاً، وفشلت القوات الحكومية في اقتحام المنطقة واستعادة السيطرة على أحياء درعا البلد التي خسرتها منذ نهاية عام 2011، وقال مصدر في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر إن "القوات الحكومية تقوم بقصف بلدة النعيمة (حوالي 3 كم جنوب شرق مدينة درعا) والتي رفضت حتى الآن الدخول في مصالحة مع القوات الحكومية السورية".

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