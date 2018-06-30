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تعرف على موعد عرض فيلم "البدلة" لـ تامر حسني

السبت 30/يونيو/2018 - 07:51 ص
تعرف على موعد عرض فيلم البدلة لـ تامر حسني
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الفجر الفني
 

حدد القائمون على فيلم "البدلة" للفنان تامر حسني، وأكرم حسني عرضه خلال في موسم عيد الأضحى المبارك. 

ويظهر تامر حسنى فى الفيلم بلوك مختلف تمامًا عن أعماله السابقة، حيث يظهر فى دور ضابط شرطة بشارب وتخلى نجم الجبل عن "ذقنه" و"لوكه" الأساسى من أجل الفيلم.

فيلم "البدلة" من بطولة أكرم حسنى، وأمينة خليل، وماجد المصرى، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوى، وحسن حسنى، ومى كساب، ومحمد ثروت، وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من النجوم، وهو من إنتاج وليد منصور، وإخراج ماندو العدل.


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