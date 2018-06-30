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أيمن عبد العزيز: خروج ألمانيا صدمة.. والمنتخبات ستتصارع على لقب المونديال

السبت 30/يونيو/2018 - 02:55 ص
أيمن عبد العزيز: خروج ألمانيا صدمة.. والمنتخبات ستتصارع على لقب المونديال
أيمن عبد العزيز
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علي شحاتة
 

 

أكد أيمن عبد العزيز لاعب نادي الزمالك السابق، أن خروج منتخب ألمانيا من مونديال روسيا 2018، بمثابة مفاجأة من العيار الثقيل.

 

وأشار أيمن في تصريحات خاصة لبرنامج سيف زاهر عبر فضائية أون سبورت، إلى أن خروج ألمانيا أتاح الفرصة أمام جميع المنتخبات لتحقيق لقب المونديال، خاصة أن ألمانيا كانت من المنتخبات المرشحة للحصول على اللقب.

 

وكانت ألمانيا قد حققت بطولة كاس العالم النسخة الماضية على حساب الأرجنتين عام 2014.

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