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سواريز: مباراتنا أمام البرتغال تاريخية ومواجهة رونالدو مختلفة

السبت 30/يونيو/2018 - 02:50 ص
سواريز: مباراتنا أمام البرتغال تاريخية ومواجهة رونالدو مختلفة
سواريز
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عمر عبد العزيز
 

 

أشار ‏لويس سواريز نجم هجوم منتخب أوروجواي، إلي أنه دائماً ما يطلب من نفسه الكثير كما وينتقد نفسه كثيراً، لكن الحصول على الدعم من زملائه والمدرب يساعده كثيراً.

 

وقال سواريز خلال المؤتمر الصحفي لمنتخب بلاده قبل مواجهة البرتغال: "‏لا نحتاج لتحفيز إضافي من أجل مباراة الغد نحن سنلعب ضد بطل أوروبا في آخر نسخة".

 

وكشف بقوله: "‏مبارة الغد ستسجل في تاريخ كرة القدم وكأس العالم".

 

وواصل: "‏المنافسة مع كريستيانو مغايرة تمامًا لما عليه الحال في إسبانيا، لكن هذه كأس العالم وكل واحد يشعر أن قميص منتخب بلاده أمر يدعو للفخر و التميز".

 

واستطرد: "لقد اعتدت أنا أتحدث مع زملائي والمدرب بعد كل لقاء ألعبه لتقييم ما قمت به. نحن سنواجه بطل أوروبا غداً، نحن في حالة جيدة وعلينا أن نلعب بهدوء كبير وعدم ارتكاب أخطاء قد تكلّفنا الخروج من البطولة".

 

وأكمل: "أنا الآن بحالة أفضل عمّا كان عليه في اللقاء الافتتاحي لنا في البطولة، أشعر أنني في حالة مثالية للغاية".

 

وأتم: "‏اللاعبون أصبحوا يحتجون أكثر بسبب ال VAR في كل لقطة تقريبا، لذا علينا أن نكون واعيين أكثر خاصة وأن VAR أصبح يحتسب ضربات جزاء لم تكن تحتسب من قبل".

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