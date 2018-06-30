ناقد رياضي: الحضري سيكون مدربا لحراس مرمى المنتخب

أكد الناقد الرياضي إيهاب الفولي، أن هناك نية لدى اتحاد الكرة المصري لتعيين عصام الحضري مدربا لحراس مرمى المنتخب في الجهاز الفني الجديد.

وقال الفولي، خلال حديثه لبرنامج "ملعب الشريف" المذاع عبر فضائية "ltc، إن هناك حديث عن تولي عصام الحضري منصب مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر في الجهاز الفني الجديد رغم فرض اتحاد الكرة عقوبات عليه بسبب أزمة التصوير مع اللاعبين.

وتابع: "تم ضم عصام الحضري لقائمة المنتخب من أجل تكريمه وأن يكون أكبر حارس يشاركة في تاريخ المونديال، فكان لا بد من مشاركته في مباراة السعودية وهو أدى بشكل مميز".

وأضاف: "لكن التكريم جاء على حساب المنتخب فهو قائد غير مسؤول لأنه سمح للقنوات للتسجيل مع اللاعبين قبل المباريات المهمة بمقابل مادي وذلك دون موافقة الاتحاد".