محمد ثروت يحيي حفل افتتاح مسرح طنطا





يحيي المطرب محمد ثروت مساء الأحد المقبل حفل افتتاح مسرح مدينة طنطا والذي يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ويغني العديد من أغنياته من بينها: (حاسب على قلبي، حكتب جواب، يا حياتي، مصر أول نور)









ومن المنتظر أن يغني ثروت لابن طنطا الموسيقار الراحل محمد فوزي مجموعه من أغانيه وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.





الجدير بالذكر أن الفنان محمد ثروت، وقف على هذا المسرح وعمره ٨ سنوات ليغني لأول مره في حياته وهاهو يعود إليه مرة أخرى ولكن هذه المرة ليفتتحه ليصبح منارة للفن والثقافة في الدلتا.







