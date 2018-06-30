بالصور.. شيكا ينتقل لتلا استعدادا للممتاز "ب"

انتقل اللاعب أحمد محي شيكا صانع ألعاب نادي تلا الرياضي لصفوف فريق مركز شباب تلا، استعداداً للموسم الجديد من دوري الممتاز "ب".

وقام اللاعب بالتوقيع على عقود الانضمام لتلا في حضور الأحمدي عبد الغفار، رئيس مركز الشباب، ومحمد صلاح قيقة "أمين الصندوق".

وتسلم شيكا الاستغناء الخاص به من رئيس نادي تلا في حضور محمد الصعيدي وكيل اللاعبين.

ويعد شيكا أحد العناصر المميزة في نادي تلا، ومن مواليد 96 ويجيد اللعب في مركز الوسط المهاجم، وصانع الألعاب، ولفت الأنظار خلال الموسم الماضي مع نادي تلا.