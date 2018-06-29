ترامب يلوح بتعديلات ضريبية جديدة قريبًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع تعديلا ضريبيا ثانيا سيُكشف عنه في أكتوبر تشرين الأول أو قبل ذلك بقليل وإنه يدرس خفض معدل ضريبة الشركات إلى 20 بالمئة من 21 بالمئة.





وقال ترامب في مقتطف من مقابلة مع فوكس تذاع يوم الأحد ”ننفذ المرحلة الأولى. سنقوم بها على الأرجح في أكتوبر (تشرين الأول) وربما قبل ذلك بقليل.“





وأضاف ”أحد الأشياء التي نفكر فيها هو خفض الواحد والعشرين بالمئة إلى 20 بالمئة، ومعظم الباقي سيوجه رأسا إلى الطبقة المتوسطة.“





إعداد أحمد إلهامي للنشرة ال