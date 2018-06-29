سوني تكشف عن سعر وموعد إطلاق هاتفها "Xperia XZ2 Premium" الجديد

قامت شركة Sony بالكشف عن الهاتف Xperia XZ2 في شهر فبراير الماضي، وهو جاء مع تصميم جديد ومع المعالج Snapdragon 845 علما أن شركة Sony تبيع هذا الهاتف مقابل 800$. الآن، إذا كنت تعتقد بأن هذا السعر باهظ جدًا فإنتظر حتى تسمع سعر الهاتف Xperia XZ2 Premium، فقد قامت شركة Sony اليوم بتأكيد سعر وموعد إطلاق هذا الهاتف.





ستبدأ شركة Sony بتلقي الطلبات المسبقة على الهاتف Xperia XZ2 Premium في عدد من الأسواق بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية إبتداء من 9 يوليو. العملاء سيكون بمقدورهم الحصول على هذا الهاتف من خلال الموقع الرسمي لشركة Sony أو من خلال بعض متاجر التجزئة مثل Amazon و Best Buy مع العلم بأن عملية شحن الطلبات ستبدأ يوم 30 يوليو. ولكن قبل ذلك، يجب أن تأخذ بعين الإعتبار أن الهاتف Xperia XZ2 Premium سيكلفك 999$، على الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكننا نتوقع أن يتم إعتماد نفس السعر أو سعر مقارب في بقية الأماكن حيث سيتم بيع هذا الهاتف.





للتذكير، الهاتف Xperia XZ2 Premium، والذي يعد أول هاتف ذكي من شركة Sony يضم كاميرا خلفية مزدوجة، ويضم كذلك شاشة بدقة 4K HDR، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 845، فضلا عن 6GB من الذاكرة العشوائية، والقدرة على إلتقاط الصور والفيديوهات في البيئات المظلمة. وبالعودة إلى الشاشة، فهي تستند على تكنولوجيا TRILUMINOS وتمتاز بحجم 5.8 إنش وبدقة 2160×3840 بكسل كما أنها تمتاز بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 16:9 وبطبقة زجاجية واقية من نوع Gorilla Glass 5.





وبغض النظر عن الشاشة، فالهاتف Xperia XZ2 Premium الجديد يعتمد بدوره على لغة التصميم الجديدة Ambient Flow التي رأيناها لأول مرة في الهاتفين Xperia XZ2 و Xperia XZ2 Compact، وهذا ما يعني بأن الهاتف Xperia XZ2 Premium الجديد يأتي بدوره مع واجهة خلفية مغطاة بالزجاج.





وبالعودة إلى الكاميرا الخلفية المزدوجة، فهي تضم مستشعر أساسي بدقة 19 ميغابكسل وبحجم 1/2.3 إنش يمتاز بعدسة بفتحة 1.8، في حين يأتي المستشعر الثاني بدقة 12 ميغابكسل وبحجم 1/2.3 كما أنه يضم عدسة بفتحة 1.6 مع العلم بأن المستشعر الأول عبارة عن مستشعر ملون، في حين يعد المستشعر الثاني أحادي اللون. وجدير بالذكر أن هذه الكاميرا الخلفية المزدوجة تأتي مع معالج الصور Fusion ISP والذي يسمح للهاتف Xperia XZ2 Premium بإلتقاط الصور مع ISO يصل إلى 51200، فضلا عن إلتقاط الفيديوهات مع ISO يصل إلى 12800. أما بخصوص الكاميرا الأمامية، فهي تأتي مع مستشعر بدقة 13 ميغابكسل يمتاز بحجم 1/3.06 إنش.



