صناديق أسهم أمريكية تفقد 30 مليار دولار في أسبوع

قال محللو بنك أوف أمريكا ميريل لينش، اليوم الجمعة، إن صناديق الأسهم تكبدت ثاني أكبر نزوح أموال أسبوعي لها على الإطلاق هذا الأسبوع في ظل سحب 29.7 مليار دولار من الأصول عالية المخاطر مع استمرار أثر المخاوف من تنامي الحماية التجارية الأمريكية.





وأظهرت بيانات إي.بي.اف.آر التي استشهد بها بنك أوف أمريكا فقد صناديق الأسهم الأمريكية 24.2 مليار دولار في ثالث أكبر نزوح أسبوعي تشهده على الإطلاق وفي ختام نصف سنة أول اتسم بالتقلبات الشديدة ورفع أسعار الفائدة الأمريكية وتنامي الحماية التجارية في أنحاء العالم.





وجاء النزوح عن الأسهم الأمريكية متناقضا تماما مع أرقام الأسبوع الماضي عندما كانت الولايات المتحدة هي سوق الأسهم المتقدمة الوحيدة التي اجتذبت تدفقات.





تسارع أيضا نزوح الأموال عن صناديق الأسهم والسندات بالأسواق الناشئة مع قيام المستثمرين بالتخارج من الأصول مراهنين على تضرر الاقتصادات الناشئة من جراء زيادة قوية في الدولار الأمريكي.





وخرج حوالي 18 مليار دولار من صناديق الأسهم والدين بالأسواق الناشئة في يونيو حزيران بعد نزوح ثمانية مليارات دولار في مايو أيار.





وعانت الأسهم الأوروبية من تدفقات خارجة للأسبوع السادس عشر على التوالي حيث خرج 3.9 مليار دولار من صناديق المنطقة في حين اجتذبت اليابان 2.6 مليار دولار.





وعلى صعيد قطاعات الأسهم، كانت التكنولوجيا هي الأكثر متانة في مواجهة المخاوف التجارية وإن كانت تهديدات فرض قيود على الاستثمار الصيني في التكنولوجيا الأمريكية هذا الأسبوع قد أضرت بالأسهم.









لكن قطاع التكنولوجيا واصل جذب أقوى التدفقات وبلغت 0.8 مليار دولار ليصل الإجمالي منذ بداية السنة إلى 19 مليار في حين خرجت تسعة مليارات دولار من صناديق جميع القطاعات الأخرى.







