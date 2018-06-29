المعهد الدولي للسلام يثمن الدور المحوري الذي تضطلع به تونس في تدعيم الإستقرار في المنطقة
الجمعة 29/يونيو/2018 - 09:33 م
محمد وليد الجموسي
إلتقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة 29 جوان 2018، في قصر قرطاج، برئيس المعهد الدولي للسلام ، تاري رود لارسن.
وثمن لارسن، الدور المحوري الذي تضطلع به تونس في تدعيم الإستقرار في المنطقة، مشددا على أهمية مواصلة المجموعة الدولية الوقوف إلى جانبها، من أجل تدعيم البناء الديمقراطي ومجابهة مختلف الصعوبات الظرفية التي تمر بها.
كما أفاد رئيس المعهد الدولي للسلام، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، بأن اللقاء إستعرض تطورات أبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، ومنها التحديات الأمنية والديمغرافية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وتداعياتها التنموية على دول المنطقة
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