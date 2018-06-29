الجهيناوي يلتقى المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا

التقى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، اليوم الجمعة 29 جوان 2018 بمقر الوزارة، مع المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا غسان سلامة، وتباحث الجانبان آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا.





وعبر الوزير في هذا الصدد عن ارتياحه للأجواء الإيجابية التي ميزت اللقاءات التي أجراها مع كل من أعضاء المجلس الرئاسي ومع رئيسي مجلسي الدولة والنواب في ليبيا، ولما لمسه من حرص لدى كل هذه الأطراف لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الآجال المتفق عليها، مجددا التأكيد على الدور المحوري للأمم المتحدة في مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية وعلى دعم تونس لخارطة الطريق التي تقدم بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتسوية في ليبيا معبرا عن أمله بأن تفضي إلى حل سياسي شامل للأزمة في هذا البلد الشقيق.





وقدم المبعوث الأممي لوزير الخارجية عرضا حول نتائج الاتصالات التي أجراها مع مختلف الفرقاء الليبيين، ومدى التقدم المحرز في المسار السياسي الليبي، وثمن في هذا السياق الدعم المستمر الذي تقدمه تونس لخطة عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وحرصها المستمر على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.





واتفق الجانبان على مواصلة التشاور حول هذا الملف بما يساعد على إنجاح المسار السياسي الليبي.



