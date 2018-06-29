في أول لقاء تلفزيوني له.. وزير المالية: "أنا متفائل"

أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تعليمات الرئيس السيسي واضحة وكاشفة، بالتركيز على 3 ملفات أساسية من أهم أولويات العمل الوطني، وبناء الإنسان المصري.





وأعرب معيط، خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، عن تفاؤله بعبور البلاد للأزمة الاقتصادية في المرحلة الراهنة.





وتابع أن الرئيس منح وزارة المالية مهلة تتراوح بين شهر، و3 أشهر، لإنجاز العديد من الملفات الحيوية والضرورية، والتحرك باتجاه تحسين الأحوال المعيشية للمواطن وحل معضلة الديون الخارجية.



