دول الأزمات X أسبوع.. قتلى في غارات دموية على درعا

شهد الأسبوع الماضي عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول التي تشهد أزمات، لاسيما سوريا واليمن وفلسطين.

وبالتزامن مع انتهاء الأسبوع ترصد "الفجر" أبرز الأحداث التي طرأت بالدول التي تشهد أزمات، وهو ما نوضحه من خلال السطور التالية.





استمرار مسيرات العودة

تتواصل مسيرات العودة وكسر الحصار، للجمعة الرابعة عشر على التوالي، فعاليتها في جميع محافظات قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.





وأطلقت الجهة المشرفة على مسيرات العودة، والمتمثلة بالهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار، على اليوم "جمعة من غزة إلى الضفة.. وحدة دم ومصير مشترك"، وذلك لـ"مواجهة المؤامرات التصفوية للقضية الفلسطينية".





وأكدت أن مسيرات العودة مستمرة، "دفاعا عن حق العودة المقدس، غير القابل للمساومة عليه، وحتى تحقيق كامل الأهداف الوطنية في العودة والحرية والاستقلال".





سوريا.. قتلى في غارات دموية على درعا

قتل 25 مدنيا على الأقل الخميس في غارات على محافظة درعا السورية، في حصيلة تعد الأكثر دموية منذ شن قوات النظام هجومها على هذه المنطقة الجنوبية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد النازحين جراء العمليات العسكرية تجاوز 120 ألفا، حيث تجمع عشرات الآلاف عند الحدود مع الأردن، بينما فر آلاف آخرون صوب الحدود مع هضبة الجولان.





أدى القصف الكثيف الذي تشنه قوات النظام السوري على محافظة درعا إلى مقتل 25 مدنيا على الأقل الخميس، في حصيلة هي الأكثر دموية منذ بدء الهجوم ضد الفصائل المعارضة في هذه المنطقة الجنوبية.

وتعد هذه الحصيلة "الأكثر دموية" منذ بدء التصعيد على محافظة درعا في 19 من يونيو، وفق مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.





اليمن يدين اقتحام الحوثيين مخازن برنامج الغذاء العالمي

وأدانت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، اقتحام ميليشيات الحوثي مخازن برنامج الغذاء العالمي في محافظة الحديدة، واختطاف اثنين من الموظفين واقتيادهم إلى جهة مجهولة، فيما نقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية عن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، استنكاره الحادثة واستمرار ميليشيات الحوثي في مضايقاتها للمنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة باليمن.





ووصف فتح عملية الاقتحام واختطاف الموظفين بأنها جريمة حرب ومخالفة للقوانين الدولية والإنسانية، مضيفًا أن استهداف المنظمات الإغاثية في محافظة الحديدة، من قبل الميليشيات وسيطرتها على الميناء واستخدامه لخطف السفن الإغاثية واحتجازها، يزيد من معاناة أبناء المحافظة، والشعب اليمني ككل.شهد الأسبوع الماضي عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول التي تشهد أزمات، لاسيما سوريا واليمن وفلسطين.





وبالتزامن مع انتهاء الأسبوع ترصد "الفجر" أبرز الأحداث التي طرأت بالدول التي تشهد أزمات، وهو ما نوضحه من خلال السطور التالية.





استمرار مسيرات العودة

تتواصل مسيرات العودة وكسر الحصار، للجمعة الرابعة عشر على التوالي، فعاليتها في جميع محافظات قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.





وأطلقت الجهة المشرفة على مسيرات العودة، والمتمثلة بالهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار، على اليوم "جمعة من غزة إلى الضفة.. وحدة دم ومصير مشترك"، وذلك لـ"مواجهة المؤامرات التصفوية للقضية الفلسطينية".





وأكدت أن مسيرات العودة مستمرة، "دفاعا عن حق العودة المقدس، غير القابل للمساومة عليه، وحتى تحقيق كامل الأهداف الوطنية في العودة والحرية والاستقلال".





سوريا.. قتلى في غارات دموية على درعا

قتل 25 مدنيا على الأقل الخميس في غارات على محافظة درعا السورية، في حصيلة تعد الأكثر دموية منذ شن قوات النظام هجومها على هذه المنطقة الجنوبية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد النازحين جراء العمليات العسكرية تجاوز 120 ألفا، حيث تجمع عشرات الآلاف عند الحدود مع الأردن، بينما فر آلاف آخرون صوب الحدود مع هضبة الجولان.





أدى القصف الكثيف الذي تشنه قوات النظام السوري على محافظة درعا إلى مقتل 25 مدنيا على الأقل الخميس، في حصيلة هي الأكثر دموية منذ بدء الهجوم ضد الفصائل المعارضة في هذه المنطقة الجنوبية.

وتعد هذه الحصيلة "الأكثر دموية" منذ بدء التصعيد على محافظة درعا في 19 من يونيو، وفق مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.





اليمن يدين اقتحام الحوثيين مخازن برنامج الغذاء العالمي

وأدانت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، اقتحام ميليشيات الحوثي مخازن برنامج الغذاء العالمي في محافظة الحديدة، واختطاف اثنين من الموظفين واقتيادهم إلى جهة مجهولة، فيما نقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية عن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، استنكاره الحادثة واستمرار ميليشيات الحوثي في مضايقاتها للمنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة باليمن.

ووصف فتح عملية الاقتحام واختطاف الموظفين بأنها جريمة حرب ومخالفة للقوانين الدولية والإنسانية، مضيفًا أن استهداف المنظمات الإغاثية في محافظة الحديدة، من قبل الميليشيات وسيطرتها على الميناء واستخدامه لخطف السفن الإغاثية واحتجازها، يزيد من معاناة أبناء المحافظة، والشعب اليمني ككل.