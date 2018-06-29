ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نجوم الزمالك يقدمون واجب العزاء في عبد الرحيم محمد (صور)

الجمعة 29/يونيو/2018 - 09:22 م
نجوم الزمالك يقدمون واجب العزاء في عبد الرحيم محمد (صور)
حسن شحاتة
طباعة
ولاء غنيم
 

قام حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب وحلمى طولان نجم الزمالك السابق، باستقبال المعزين في الراحل عبد الرحيم محمد نجم القلعة البيضاء الأسبق، حيث يقام حاليا في الحامدية الشاذلية.

 

وحرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي، على تقديم واجب العزاء، بالإضافة إلى محمود أبو رجيلة وإسماعيل يوسف وسامى الشيشينى، وجمال حمزة، وأحمد سليمان ومصطفى سيف العماري.

نجوم الزمالك يقدمون واجب العزاء في عبد الرحيم محمد (صور)
نجوم الزمالك يقدمون واجب العزاء في عبد الرحيم محمد (صور)
نجوم الزمالك يقدمون واجب العزاء في عبد الرحيم محمد (صور)
نجوم الزمالك يقدمون واجب العزاء في عبد الرحيم محمد (صور)
نجوم الزمالك يقدمون واجب العزاء في عبد الرحيم محمد (صور)
نجوم الزمالك يقدمون واجب العزاء في عبد الرحيم محمد (صور)
نجوم الزمالك يقدمون واجب العزاء في عبد الرحيم محمد (صور)
نجوم الزمالك يقدمون واجب العزاء في عبد الرحيم محمد (صور)
نجوم الزمالك يقدمون واجب العزاء في عبد الرحيم محمد (صور)
نجوم الزمالك يقدمون واجب العزاء في عبد الرحيم محمد (صور)
نجوم الزمالك يقدمون واجب العزاء في عبد الرحيم محمد (صور)
نجوم الزمالك يقدمون واجب العزاء في عبد الرحيم محمد (صور)
نجوم الزمالك يقدمون واجب العزاء في عبد الرحيم محمد (صور)
المزيد عن: نجوم الزمالك رياضة حسن شحاتة الزمالك الراحل عبد الرحيم محمد الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/29/2018 10:07:10 PM