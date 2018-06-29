نجوم الزمالك يقدمون واجب العزاء في عبد الرحيم محمد (صور)

قام حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب وحلمى طولان نجم الزمالك السابق، باستقبال المعزين في الراحل عبد الرحيم محمد نجم القلعة البيضاء الأسبق، حيث يقام حاليا في الحامدية الشاذلية.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي، على تقديم واجب العزاء، بالإضافة إلى محمود أبو رجيلة وإسماعيل يوسف وسامى الشيشينى، وجمال حمزة، وأحمد سليمان ومصطفى سيف العماري.