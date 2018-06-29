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وزير المالية يكشف سر تراجع الحكومة عن استخدام "كارت البنزين"

الجمعة 29/يونيو/2018 - 07:44 م
وزير المالية يكشف سر تراجع الحكومة عن استخدام كارت البنزين
أرشيفية
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داليا الحسين
 
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أسباب تراجع الحكومة عن استخدام كارت البنزين، موضحًا أن كارت البنزين يفتح المجال أمام الاتجار بالمحروقات؛ لأن هناك سعرين للبنزين.

وأضاف"معيط "، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أنه كان مؤمن بفكرة كارت البنزين ولكن كان لديه تخوف أن وجود سعرين للبنزين سيفتح الباب أمام المخالفات وإساءات الاستخدام، منوهًا أن الدول التى طبقته فترة أقلعت عنه بعد ذلك.

المزيد عن: وزير المالية كارت البنزين الدكتور محمد معيط اسعار الوقود
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