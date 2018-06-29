صندوق النقد يجتمع اليوم للإفراج عن 2 مليار دولار لمصر

كشف مصدر حكومي، عن اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، للبت فى صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، والتي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، ليصبح إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق 8 مليارات دولار ضمن 12 مليار دولار القيمة الكلية للقرض.





وأفاد المصدر، أنه بمجرد الإفراج عن الشريحة، من قبل قيادات "النقد الدولي"، سيتم تحويلها مباشرة إلى البنك المركزي المصري.





يذكر أن مصر، حصلت على موافقة من قبل صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وذلك وفقًا لإجراءات إصلاحية اتخذتها الحكومة المصرية.











