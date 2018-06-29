الأهرام يخطط لضم رباعي الزمالك

يسعي نادي الأهرام "الأسيوطي سابقًا" للتعاقد مع عدد من لاعبي نادي الزمالك المنتظر رحيلهم عن القلعة البيضاء، وذلك لتدعيم صفوفه بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب الأهرام في ضم طارق حامد لاعب وسط الأبيض، ويعتبر اللاعب من أهم أولويات النادي في الفترة الحالية.

وذكر مرتضي منصور رئيس الزمالك أن طارق حامد اتفق علي الأنتقال للأهرام مقابل 15 مليون جنيه.

كما يسعي الأهرام لضم علي جبر مدافع الزمالك والذي انتهت اعارته مؤخرًا مع نادي وست بروميتش الانجليزي، كما يرغب في التعاقد مع الثنائي محمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي سواء علي سبيل الاعارة أو البيع النهائي.