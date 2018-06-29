عاجل.. السلطات التركية تعتقل نائب سابق في قضية إرهابية





قامت السلطات التركية، اليوم الجمعة، اعتقال آرين أدريم النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، بتهمة صلته المفترضة مع جماعة الداعية فتح الله جولن، الذي تقول أنقرة إنه يقف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أنه تم احتجاز البرلماني السابق في أنقرة، قبل أن يتم نقله لاحقا إلى إسطنبول، حيث أمرت المحكمة باعتقاله.وتقول السلطات، إن "أرديم" ساعد "جماعة إرهابية" عن عمد بدون أن يكون عضوا فيها، لكنه نفى ذلك، مشيرةً إلى أن "أرديم" دعم "جولن" أثناء رئاسته تحرير صحيفة "كارشي"، التي نشرت تسجيلات صوتية في 2013 عن تفشي الفساد الحكومي، مما قد يؤدي لسجن "أرديم" مدة تصل إلى 22 عاما.وتتهم أنقرة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن بتدبير محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، لكنه ينفي ذلك قطعيا.واستهدفت عملية "التطهير" بعد محاولة الانقلاب أنصار "جولن"، لكنها كادت أن تطول الأوساط المؤيدة للأكراد والمعارضة، مستهدفة قضاة وأساتذة وصحفيين.وتقول الأمم المتحدة، إن تركيا ألقت القبض منذ ذلك الحين على 160 ألف شخص وفصلت نفس العدد تقريبا من الوظائف العامة، ووجهت أيضا اتهامات رسمية لأكثر من 50 ألف شخص، حيث ظلوا في السجون على ذمة التحقيق.