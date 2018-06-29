هبوط أسعار النفط بفعل المخاوف من تصاعد الحرب التجارية

هبطت أسعار النفط في ظل تصاعد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة واقتصادات كبرى أخرى، على الرغم من أن أسواق الخام ما زال بها نقص في المعروض، بسبب تعطل إمدادات وارتفاع الطلب والعقوبات الأمريكية الوشيكة على طهران.





وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.18 دولارا للبرميل في العقود الآجلة، بانخفاض قدره 26 سنتا يعادل 0.4 بالمئة عن التسوية السابقة.





وسجل خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 يوم الخميس عند 74.03 دولار للبرميل.





ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 16 سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 77.69 دولار للبرميل.