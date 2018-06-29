ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هبوط أسعار النفط بفعل المخاوف من تصاعد الحرب التجارية

الجمعة 29/يونيو/2018 - 04:33 م
هبوط أسعار النفط بفعل المخاوف من تصاعد الحرب التجارية
أرشيفية
طباعة
رويترز
 
هبطت أسعار النفط في ظل تصاعد الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة واقتصادات كبرى أخرى، على الرغم من أن أسواق الخام ما زال بها نقص في المعروض، بسبب تعطل إمدادات وارتفاع الطلب والعقوبات الأمريكية الوشيكة على طهران. 

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.18 دولارا للبرميل في العقود الآجلة، بانخفاض قدره 26 سنتا يعادل 0.4 بالمئة عن التسوية السابقة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 يوم الخميس عند 74.03 دولار للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 16 سنتا، أو ما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 77.69 دولار للبرميل.
المزيد عن: هبوط أسعار النفط سوق النفط العالمي النفط أسعار النفط العالمية أسعار النفط أخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/29/2018 5:00:13 PM