عاجل.. حريق هائل بموقع لتصوير المسلسلات في إسطنبول





نشب حريق في معمل قديم للأحذية يقع في منطقة "باي كوز" بمدينة إسطنبول التركية، والذي يستخدم عادة لتصوير الأفلام والمسلسلات.وأفادت وكالة الأناضول التركية، اليوم الجمعة، أن عددا كبيرا من سيارات الإطفاء هرع إلى موقع الحريق الواقع في الجانب الآسيوي من إسطنبول.وأضافت أن فرق الإطفاء بدأت أعمالها لإخماد الحريق، الذي تصاعدت ألسنته بسرعة، والذي لم تعرف أسبابه بعد.