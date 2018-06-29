ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. حريق هائل بموقع لتصوير المسلسلات في إسطنبول

الجمعة 29/يونيو/2018 - 04:35 م
عاجل.. حريق هائل بموقع لتصوير المسلسلات في إسطنبول
أرشيفية
طباعة
وكالات
 
نشب حريق في معمل قديم للأحذية يقع في منطقة "باي كوز" بمدينة إسطنبول التركية، والذي يستخدم عادة لتصوير الأفلام والمسلسلات.

وأفادت وكالة الأناضول التركية، اليوم الجمعة، أن عددا كبيرا من سيارات الإطفاء هرع إلى موقع الحريق الواقع في الجانب الآسيوي من إسطنبول.

وأضافت أن فرق الإطفاء بدأت أعمالها لإخماد الحريق، الذي تصاعدت ألسنته بسرعة، والذي لم تعرف أسبابه بعد.

المزيد عن: هائل في معمل حريق بإسطنبول أحذية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/29/2018 5:00:03 PM