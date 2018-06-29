ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع

استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 سفن منها 4 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة بينما غادرته 4 سفن منها سفينتا حاويات وسفينتا بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء إلى 21 سفينة بالإضافة إلى 29 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.





وذكرت هيئة ميناء دمياط في بيان اليوم الجمعة أن 68 سيارة نقل محملة بـ 3046 طن قمح غادرت الميناء وبذلك يصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 69 ألفا و378 طنا بينما يبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 27 ألفا و250 طنا.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من الميناء شملت 14 ألفا و612 طن يوريا و13 ألفا و825 طن رمل و4300 طن ملح و222 طن أسمنت.