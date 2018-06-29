أبرز ملامح حوار "الست ساعات" مع وزير الآثار الدكتور خالد العناني (صور)









وجهت وزارة الآثار الدعوة لصحفيين الآثار من مختلف الجرائد والمواقع الرسمية، مساء الخميس 28 يونيو، الدعوة للقاء الدكتور خالد العناني وزير الآثار في حوار مفتوح امتد لست ساعات كاملة.





وشهد اللقاء حضور قيادات وزارة الآثار وفي مقدمتهم الدكتور مصطفي أمين مستشار وزير الآثار للشئون الفنية، والأستاذ محمد عبد العزيز رئيس جهاز القاهرة التاريخية، والأستاذ شعبان عبد الجواد رئيس إدارة الآثار المستردة، وأعضاء المكتب الإعلامي.





ورحب الدكتور خالد العناني وزير الآثار بالصحفيين الذين استجابوا للدعوة، حيث شهد اللقاء حضور ما يقرب من عشرين صحفيًا من مختلف المواقع والجرائد الرسمية.





وفي بداية اللقاء استعرض الدكتور خالد العناني انجازات إدارته خلال عام 2017 والذي أطلقت عليه الوزارة عام الافتتاحات، حيث شهد هذا العام افتتاح عدد كبير من المتاحف والمواقع الأثرية.





كما شهدت الفترة السابقة عدد كبير من الكشوفات الأثرية في قطاع آثار المصرية القديمة، وعدد كبير من الترميمات التي جرت على الآثار الإسلامية، وكان أبرز ما شهدته الوزارة في الفترة الأخيرة هو استئناف العمل في المتحف المصري الكبير، بعد توقف دام لسنوات.





وكان أبرز النقاط التي أثريت في الحوار مسألة الآثار المستردة وطريقة العمل في هذه الإدارة التي يقع على عاتقها مجهود ضخم لاسترداد آثارنا من الخارج، كما أثريت مسألة نقل المنابر من المساجد وتوضيح أن ما يتم هو توثيق وتسجيل وليس نقل، وأن المنبر الذي يتم نقله هو ما يتعرض لخطر الفقد أو التلف.





وكانت ابرز المسائل التي أثيرت في الحوار مع وزير الآثار هو قضية بيع أرض مامينا، والتي تم توضيح الأمر فيها من قبل الوزارة، أن ما يتم هو تطوير للمنطقة بمعرفة وزارة الآثار، وتحويلها إلى منطقة جذب سياحي.





يذكر أن اللقاء بدأ في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس 28 يونيو وانتهى في السابعة مساء، عبر ست ساعات تعددت فيها نقاط النقاش، والتحاور حول أهم النقاط المثارة في حقل العمل الأثري.