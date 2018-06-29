الشيخ خليفة بن زايد يرسل برقية تهنئة لأمير الكويت للإطمئنان عليه





تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يطمئن فيها على صحة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح.كما هنأ "بن زايد"، أمير الكويت على نجاح العملية التي أجراها، والتي تكللت بالتوفيق سائلا المولى أن يمن عليه بالشفاء العاجل وموفور العافية.وقد أرسل "الصباح"، برقية شكر جوابية إلى "بن زايد" ضمنها خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، مثمنا هذه المبادرة الكريمة المجسدة لعمق أواصر العلاقات الاخوية الطيبة، التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا دوام الصحة وموفور العافية.