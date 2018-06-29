جوجل تنافس PlayStation وXbox بمنصة ألعاب جديدة!

تتربع شركة سوني على عرش هذا المجال بمنافسة مستمرة من مايكروسوفت، تعمل شركة جوجل على تطوير منصة خاصة بها لمنافسة باقي الشركات والعمل على الوصول للقمة كما جرت العادة مع عملاقة التقنية.





وبحسب موقع kotaku، فإن الشركة تسعى لتطوير منصة برمجية للألعاب، وتطوير أجهزة وقطع لها، وكذلك جلب مطورين للعمل تحت سقف الشركة لتطوير الألعاب للمنصة وذلك من خلال التوظيف المباشر أو محاولة الاستحواذ على شركات ألعاب لجلب مطوريها. كما قامت أيضاً بالمشاركة في مؤتمر مايكروسوفت للألعاب E3 بداية الشهر.





وتطلق جوجل على مشروعها اسم Yeti، ووفقاً للموقع فإن ممثلي الشركة قاموا بمقابلة عدد من ممثلي شركات الألعاب خلال الفترة الماضية وخصوصاً في مؤتمر الألعاب في مارس الماضي.





هذا الأمر لا يبدو كافياً للشركة، حيث أن التقارير تتحدث عن عملها على تطوير منصة سحابية للألعاب مثل GeForce Now من نيفيديا، وهو الأمر الذي يعني وصول خدماتها لأكبر عدد من اللاعبين دون الحاجة لأعلى المواصفات في أجهزتهم، حيث يتم اللعب على الانترنت عبر سيرفرات الشركة ويستطيع المستخدم اللعب بكل أريحية على جهازه مهما كانت مواصفاته.



