تعرف على شرط البرازيلي خورخي دي سيلفا لتدريب الزمالك

اشترط الأوروجويانى خورخى دى سيلفا المدير الفنى الأسبق لنادى النصر السعودى، الحصول على مليونا و350 ألف دولار سنويا، لتولى تدريب نادى الزمالك خلال الموسم القادم برفقة 4 مساعدين.

ودخل مجلس الزمالك خلال الأيام الماضية فى مفاوضات مدرب النصر السعودي السابق لتولي المهمة الفنية للفريق.

وتولى خورخى تدريب عدة أندية أبرزها ديفينسور سبورتينج الأورجويانى، ونادى النصر السعودى، ونادى جودوى كروز وبانفيلد فى الأرجنتين، ونادى بنى ياس الإماراتى، وحصل على الدورى الأروجوايانى موسم 2008، وحقق الدورى السعودى موسم 2014/2015.