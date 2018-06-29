نقيب الصيادلة يستعرض إنجازات النقابة خلال اجتماع الجمعية العمومية (فيديو)









بدأت منذ قليل، فعاليات الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة في إحدى قاعات مبنى اتحاد النقابات المهنية بالأزبكية، بالسلام الجمهوري، وبعض من آيات القرآن الكريم.





وقال محي عبيد، النقيب العام للصيادلة: "تمكنا من التصدى لمحاولات هدم النقابة، وتأكدنا أنها لم تكن مؤامرة على شخص النقيب، ولكن كان الغرض منها تشويه النقابة"، مؤكدًا على أن العمومية اليوم تعقد لمناقشة الميزانية ومشاكل المهنة.





وأضاف خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، لمناقشة ميزانيات النقابة عن أعوام 2015، 2016 ،2017، والعديد من مشاكل المهنة، تم إدارة النقابة الفترة السابقة بدون جهاز مركزى للمحاسبات وتم إرجاع الجهاز برجوع المجلس الحالى، متابعًا: "تحركنا لرفع مرتبات التأمين الصحى وزيادة البدل، ونتحرك بشكل كبير للحصول على حكم قرار بدل العضوى"، مشددًا على أنه لا بد من إقبال الصيداليات على الحد من الأدوية منتهية الصلاحية.





وأكمل عبيد، أنه تم التغلب على انتهاء فرض الحراسة على النقابة، خلال الثلاث سنوات الماضية، مؤكدًا أن التكليف مستمر لجميع الزملاء، وحققوا ميزانية تخطت 36 مليون جنيه، ورفعوا تعويضات الصيداليات بـ40 ألف جنيه للتضرر من الحرائق، ونظموا أكبر معرض سيارات، مضيفا: "حصلنا على 400 وحدة سكنية من مشاريع الإسكان، ونجحنا فى الحصول على حكم تاريخى لوضع تعديل جديد الضرائب يتناسب مع الصيداليات".





ويتضمن جدول أعمال العمومية عرض تقرير الدكتور الأمين العام، وتقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، كما سيتم عرض اللائحة الإدارية والتنظيمية للنقابة، إضافة إلى بعض القضايا المهنية مثل تأثير زيادة أسعار المحروقات وفواتير المياة والكهرباء على اقتصاديات الصيدليات.





كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت أول أمس الأربعاء رفض الشق العاجل الخاص بوقف انعقاد الجمعية العمومية، وصحة قرار المجلس بتشكيله الجديد بالدعوة لعقد الجمعية العمومية.



