مطالب "الصيادلة" تعلق على لافتات جدران اتحاد نقابات المهن الطبية (صور)

انتشرت لافتات معلقة على جدران اتحاد نقابات المهن الطبية، بالإزبكية، اليوم الجمعة في أثناء انعقاد الجمعية العمومية للصيادلة.





وتضمنت الافتات مطالب للصيادلة، وجاءت كالأتى: "سعر موحد للدواء، هامش ربح عادل للصيدلى، نجدد الثقة فى النقيب، تعديل قرار 499، العودة لقرار 200 للحد من الدخلاء، اين الهيئة العليا للدواء، مصر 2018 بلا ادوية منتهية الصلاحية"





وكان قد توافد الصيادلة على نقابتهم، بمبنى اتحاد نقابات المهن الطبية بجاردن سيتى، للمشاركة فى الجمعية العمومية العادية، والتى تنافش ميزانيات النقابة عن أعوام 2015، 2016 ،2017.





ويتضمن جدول الأعمال عرض تقرير الدكتور الأمين العام، وتقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، كما سيتم عرض اللائحة الإدارية والتنظيمية للنقابة، إضافة إلى بعض القضايا المهنية مثل تأثير زيادة أسعار المحروقات وفواتير المياة والكهرباء على اقتصاديات الصيدليات.





كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت أول أمس الأربعاء رفض الشق العاجل الخاص بوقف انعقاد الجمعية العمومية، وصحة قرار المجلس بتشكيله الجديد بالدعوة لعقد الجمعية.



