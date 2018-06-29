رئيس شركة مياه الفيوم: تنفيذ مشروعى مياه لخدمة 192 ألف نسمة بمركزى سنورس ويوسف الصديق





أعلن اللواء هشام محمد درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، تنفيذ مشروع إنشاء خزان بسعة 5000 م3 ورافع سنورس، بتكلفة 22 مليون جنيه، لخدمة نحو 162 ألف نسمة من سكان مدينة وقرى مركز سنورس، ومشروع محطة رفع النزلة، بتكلفة 1.14 مليون جنيه، لخدمة 30 ألف نسمة بقرية النزلة - مركز يوسف الصديق.



