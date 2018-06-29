"الإسكان": تنظيم قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية سفلاق بمركز ساقلتة بسوهاج





نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية سفلاق بمركز ساقلتة، بالمحافظة، على مدار 3 أيام، وتضم القافلة، خدمات قراءة وفحص العدادات، وتحليل مياه الشرب، وخدمة العملاء والشكاوى، والكسح، وذلك مجاناً للأهالى.





صرح بذلك اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، مضيفاً أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بجميع أنحاء المحافظة.





وأوضح أن القافلة المائية كان بصحبتها مجموعة أنشطة للتوعية، تشمل، لقاء شعبيا لرجال وعمد ومشايخ ومسئولى القرية، وندوة للسيدات، وتنظيم مباراة كرة قدم ودية بين فريقين من القرية، واستطلاع رأي المواطنين بالقرية حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة لهم.







