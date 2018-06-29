عمرو نصار: تشكيل فرق عمل متخصصة للتعامل مع التحديات الحالية وفق توقيتات واهداف محددة





أكد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الوزارة ستسعى خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ خطة طموحة لتطوير قطاعى الصناعة والتجارة والارتقاء بهما لمستويات متميزة تسهم فى نقل الاقتصاد المصرى لمصاف الدول الرائدة صناعياً وتجارياً ، مشيراً الى أن الحكومة الحالية سوف تستكمل مسيرة الإصلاح الاقتصادى والبناء على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على جنى ثمار هذا الإصلاح وانعكاسه على كافة فئات الشعب.





جاء ذلك خلال لقاء الوزير بقيادات ورؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بقطاعى الصناعة والتجارة والذى إستهدف إستعراض ملفات عمل الوزارة وكيفية تطويرها والنهوض بها فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة الجديدة.





وقال نصار ان الوزارة ستركز خلال المرحلة المقبلة على 3 محاور عمل رئيسية تشمل زيادة الإنتاج من خلال التوسع الافقى للصناعة الوطنية والاستفادة من الطاقات الصناعية غير المستغلة، والتوسع في الأسواق من خلال زيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى ورفع كفاءة وجودة المنتج المصرى والعمل على المنتجات الأكثر تنافسية والأسواق الأكثر استيعاباً للمنتج المصرى، بالإضافة الى العمل على خلق فرص عمل جديدة ولائقة للشباب ، لافتاً الى أهمية استكمال المشروعات القومية وحل كافة مشكلات القطاع الصناعى والاهتمام بالقطاعات ذات الجدوى الاقتصادية والتنافسية المرتفعة





وأشار الوزير الى أهمية التنسيق الفعال بين كافة الجهات التابعة للوزارة لفض اى تشابكات قد تؤثر سلباً على جمهور المتعاملين مع الوزارة، منوهاً في هذا الاطار الى أهمية التحول الرقمى وميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة بهدف القضاء على البيروقراطية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الاعمال





ولفت نصار الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تشكيل فرق عمل متخصصة لانجاز المهام المكلفة بها الوزارة وذلك وفق توقيتات واهداف محددة، مشيراً الى ان الوزارة تضم كفاءات متميزة قادرة على التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه قطاعى التجارة والصناعة





وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح وزير التجارة والصناعة ان هذا القطاع الحيوى يمثل أولوية كبيرة فى خطة عمل الوزارة وبصفة خاصة المشروعات متناهية الصغر سواء من خلال تقديم الدعم الفني او التمويلى لهذه المشروعات والتي تشكل الجزء الأكبر في هيكل الاقتصاد المصرى





كما طالب الوزير خلال الاجتماع بضرورة تطوير منظومة التشريعات المرتبطة بالشأن الاقتصادى الامر الذى يسهم في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين سواء المصريين او الأجانب للاستثمار في السوق المصرى.





وحول أهمية الدور الحيوى الذى تلعبه أجهزة الوزارة في الارتقاء بجودة المنتج المصرى أكد نصار ان تطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة أمر حتمى سواء على المنتجات المصنعة محلياً او المستوردة، مشيراً في هذا الإطار الى أهمية دور الجهات الرقابية في التأكد من التزام المنتجين بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية سواء المحلية أو العالمية خاصة وان هذه المنتجات تمثل سمعة الصناعة المصرية ليس في السوق المحلى وانما في الأسواق الخارجية ايضاً.















