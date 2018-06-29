وزير إسرائيلي: تل أبيب يجب أن تمنع دخول النازحين السوريين





طالب وزير إسرائيلي بمنع دخول النازحين السوريين إلى إسرائيل، بالتزامن مع موجات نزوح كبيرة من جنوب سوريا باتجاه الحدود السورية الإسرائيلية.





وذكر موقع "واللا" العبري، مساء أمس الخميس، أن مئات اللاجئين السوريين وصلوا إلى مناطق قريبة من هضبة الجولان، هربا من مدينة درعا، التي يقوم فيها الجيش السوري بعمليات عسكرية ضد المسلحين.





وتخشى إسرائيل من انفجار الوضع في درعا بصورة تدفع مئات الآلاف من السوريين للنزوح في اتجاه الجولان.





وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قواته في الجولان قامت الليلة بعملية خاصة استمرت عدة ساعات، نقلت خلالها أطنانا من المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين السوريين في المخيمات القريبة من خط وقف إطلاق النار في المنطقة.





وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان وصل وكالة "سبوتنيك" نسخة منه: "جرت الليلة الماضية عملية ليلية خاصة في 4 مناطق لنقل مساعدات إنسانية مخصصة للسوريين الفارين في مخيمات الخيم بالجانب السوري من هضبة الجولان".



