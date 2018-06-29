افضل شواطئ الكاريبي لهذا العام

إذا كنت من عشاق شواطئ الكاريبي، نقدم لك اليوم أفضل تلك الشواطئ لقضاء عطلة لا تنسي.



Trunk Bay

يعتبر هذا الشاطئ جزءًا من منتزه سان جون الوطني في الجزر العذراء الأميركية ويصنف دائمًا ضمن قائمة افضل الشواطئ في العالم والكاريبي. يجذب الشاطئ رواد الشاطئ والسفن السياحية ويضم العديد من المرافق مثل مطعم وحمامات وأماكن للاستحمام وغيرها... والاهم وجود مسار تحت الماء للغطس في الشعاب المرجانية هناك.



Englishman’s Bay

شاطئ منعزل رائعة على ساحل جزيرة توباغو ويعتبر من اجمل الشواطئ على هذه الجزيرة. يتميز الشاطئ بشكله القمري وتحيط به الغابات في مشهد طبيعي ساحر حيث ترى الرمال فورًا بعد الأشجار. يقصد الشاطئ العديد من الزوار للاستمتاع وسط هذه الأجواء الساحرة وبالسباحة ممارسة الغطس كذلك.



The Baths

واحد من أشهر الشواطئ في البحر الكاريبي على الاطلاق ويقع على جزيرة غوردا، اكبر جزيرة في جزر العذراء البريطانية. يتميز الشاطئ بوجود صخور الغرانيت الرائعة على الشاطئ ما يشكل مجموعة مميزة تشبه الانفاق والكهوف الصغيرة المفتوحة على المياه. ولمزيد من المتعة الجمالية فإن الشاطئ محاط بأشجار النخيل الاستوائية.



Pink Sand Beach

لطالما صنف هذا الشاطئ بين افضل الشواطئ في جزر الباهاماس من قبل العديد من المواقع العالمية. ويقع في جزيرة هاربور التي تضم اكثر من 5 كيلومترات من الشواطئ الزهرية الرملية الرائعة الجمال والمياه الدافئة الصافية التي توفر إمكانية الغطس والصيد البحري المنظم والسباحة والسنوركلينغ.



Grand Anse

تضم غرينادا العديد من الشواطئ المذهلة واشهرها هذا الشاطئ المميز الذي يعرف باجوائه الهادئة ورماله البيضاء على الجزء الغربي من الجزيرة بعيدا عن الأمواج العاتية والرياح القوية. يعتبر الشاطئ من اشهر المعالم السياحية في غرينادا وهو محاط بمجموعة كبرى من الفنادق الفاخرة.



Les Salines

يعتبر هذا الشاطئ من افضل نقاط السياحة في المارتينيك ويمتد على كيلومترات من الرمال البيضاء واشجار النخيل الساحرة. ثمة مساحات كبيرة للاستمتاع في الشاطئ لذلك لن تشهد الكثير من الزحمة حتى ولو كان عدد الرواد كبيرًا جدًا.



Crane

يقع شاطئ كراين في القسم الجنوبي الشرقي من باربادوس على بعد امتار من فندق كراين. صنف الشاطئ ضمن افضل 10 شواطئ في العالم مرات عدة ويقع بين تشكيلات صخرية مميزة ما يمنحه طابعًا فريدًا. يمتاز الشاطئ بوجود أمواج معتدلة ما يجعله ممتازًا للتزحلق اللوحي والشراعي.





