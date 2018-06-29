هاميلتون يتوقع منافسة شرسة في سباق جائزة النمسا

تغيرت صدارة بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 للسيارات، 4 مرات، بعد 8 سباقات هذا الموسم، لكن لويس هاميلتون يأمل في الابتعاد بالمقدمة أكثر عن سيباستيان فيتل سائق فيراري، في جائزة النمسا الكبرى، الأحد المقبل.





ويتقدم سائق مرسيدس بفارق 14 نقطة على منافسه الألماني، الفائز مثله بأربعة ألقاب في بطولة العالم، عقب انتصاره في فرنسا، الأحد الماضي، ويتجه إلى حلبة سبيلبرج، وهو واثق من استمرار الزخم.





ولم يخسر مرسيدس على الحلبة المملوكة لريد بول، منذ عودة جائزة النمسا الكبرى إلى جدول سباقات الفورمولا 1، في 2014، محققا 4 انتصارات على التوالي.





وفي العام الماضي، فاز الفنلندي فالتيري بوتاس بالسباق من مركز أول المنطلقين، بعد تراجع زميله هاميلتون إلى المركز الثامن بسبب عقوبة لتغيير صندوق التروس، رغم أن السائق البريطاني انتصر في 2016.





وقال هاميلتون، بعد الفوز في فرنسا "أعتقد أن النمسا ستكون حلبة جيدة. كانت حلبة جيدة لنا في الماضي لذا لا أعتقد أن الأمور ستختلف هذه المرة".





وتابع "أعتقد أن السيارة ستكون قوية هناك. أعتقد أن ريد بول كان سريعا على الحلبة أيضا في الماضي، لأنها تعتمد على الضغط السفلي، لذا سيكون سباقا مثيرا".

لكن سيطرة مرسيدس لم تعد مثل الماضي، إذ أنهى فيراري سلسلة انتصارات مرسيدس على بعض الحلبات هذا الموسم، ومرة أخرى سيكون مركز أول المنطلقين مهما في السباق الثاني من ثلاثة سباقات، في ثلاثة أسابيع متتالية، وهو أمر لا سابق له في الفورمولا 1.



