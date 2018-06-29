بعد تصديق السيسي.. "WE" تبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اليوم

أرسلت الشركة المصرية للاتصالات "WE" رسالة إلى فروعها، بتطبيق الزيادة الجديدة وفقا لضريبة التنمية على سعر الخط.





وقالت الشركة إن "سعر الخط المدفوع مسبقًا 15 جنيهًا، سعر الخط + 50 جنيهًا ضريبة تنمية = 65 جنيهًا".





أما سعر خط الفاتورة "30 جنيهًا + 50 جنيهًا ضريبة تنمية = 80 جنيهًا".





ونشرت الجريدة الرسمية، أمس الخميس، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 153 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بعد موافقة مجلس النواب.



