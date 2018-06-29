طريقة عمل روبيان مشوي بصوص الباربكيو

المقادير:





الروبيان: 1 كيلو "حجم كبير - مقشر"

الثوم: فصّان "مفروم"

ملح: ملعقة صغيرة

فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

صلصة الباربيكيو: 3 ملاعق كبيرة









طريقة التحضير:





1- تبلي الروبيان بالملح والفلفل الأسود والثوم (يفضل تركه فى التتبيلة فى الثلاجة لمدة ليلة كاملة أو لعدة ساعات)، بعد ذلك اغرزي الروبيان في الأعواد الخشبية واحدة تلو الأخرى .





2- سخني الشواية على درجة حرارة متوسطة وعندما تصبح ساخنة ضعي أسياخ الروبيان واتركيهم لمدة تتراوح بين 6 - 8 دقائق على كل جانب.





3- في الدقائق الأخيرة للشواء ادهني الروبيان بصوص الباربكيو بواسطة الفرشاة.





4- قدمي الروبيان المشوي بصوص الباربكيو فوراً مع سلطة الأفوكادو.



