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طريقة عمل روبيان مشوي بصوص الباربكيو

الجمعة 29/يونيو/2018 - 09:06 ص
طريقة عمل روبيان مشوي بصوص الباربكيو
روبيان مشوي بصوص الباربكيو - أرشيفية
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المقادير:

الروبيان: 1 كيلو "حجم كبير - مقشر"
الثوم: فصّان "مفروم"
ملح: ملعقة صغيرة
فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة
صلصة الباربيكيو: 3 ملاعق كبيرة


طريقة التحضير:

1- تبلي الروبيان بالملح والفلفل الأسود والثوم (يفضل تركه فى التتبيلة فى الثلاجة لمدة ليلة كاملة أو لعدة ساعات)، بعد ذلك اغرزي الروبيان في الأعواد الخشبية واحدة تلو الأخرى .

2- سخني الشواية على درجة حرارة متوسطة وعندما تصبح ساخنة ضعي أسياخ الروبيان واتركيهم لمدة  تتراوح بين 6 - 8  دقائق على كل جانب.

3- في الدقائق الأخيرة للشواء ادهني الروبيان بصوص الباربكيو بواسطة الفرشاة.

4- قدمي الروبيان المشوي بصوص الباربكيو فوراً مع سلطة الأفوكادو.

5-  تحتاجين إلى: 8 أعواد خشبية، منقوعة في الماء لمدة 20 دقيقة.
المزيد عن: مقادير طريقة عمل صوص الباربكيو روبيان مشوي روبيان جمبري
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