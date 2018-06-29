طريقة عمل روبيان مشوي بصوص الباربكيو
الجمعة 29/يونيو/2018 - 09:06 ص
المقادير:
الروبيان: 1 كيلو "حجم كبير - مقشر"
الثوم: فصّان "مفروم"
ملح: ملعقة صغيرة
فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة
صلصة الباربيكيو: 3 ملاعق كبيرة
طريقة التحضير:
1- تبلي الروبيان بالملح والفلفل الأسود والثوم (يفضل تركه فى التتبيلة فى الثلاجة لمدة ليلة كاملة أو لعدة ساعات)، بعد ذلك اغرزي الروبيان في الأعواد الخشبية واحدة تلو الأخرى .
2- سخني الشواية على درجة حرارة متوسطة وعندما تصبح ساخنة ضعي أسياخ الروبيان واتركيهم لمدة تتراوح بين 6 - 8 دقائق على كل جانب.
3- في الدقائق الأخيرة للشواء ادهني الروبيان بصوص الباربكيو بواسطة الفرشاة.
4- قدمي الروبيان المشوي بصوص الباربكيو فوراً مع سلطة الأفوكادو.
5- تحتاجين إلى: 8 أعواد خشبية، منقوعة في الماء لمدة 20 دقيقة.
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