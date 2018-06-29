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شاهد.. تفاعل الجمهور مع نانسي عجرم في حفلها بمهرجان موازين الغنائي (فيديو)

الجمعة 29/يونيو/2018 - 06:57 ص
شاهد.. تفاعل الجمهور مع نانسي عجرم في حفلها بمهرجان موازين الغنائي (فيديو)
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الفجر الفني
 

حرص الآلاف من جمهور المطربة اللبناني نانسي على حضور الحفل الغنائي الذي أحيته مطربتهم المفضلة.
وتوافد الحضور على الحفل الذي رفع شعار "كامل العدد" قبل انطلاقه بعدة ساعات. 
وقدمت عجرم، خلال الحفل باقة من أغانيها الشهيرة والمميزة، من بينها "الدنيا حلوة، حاسة بيك، خمسة فرفشة" وغيرها. 

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