اليوم.. "هيفاء وهبي" تتسلم جائزة مهرجان "بياف".. تعرف على التفاصيل





يكرم مهرجان "بياف" في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، عن مجمل أعمالها الفنية التي قدمتها، في السينما والدراما والأغاني، خاصة دورها في مسلسل "لعنة كارما"، والذي شاركت من خلاله في الماراثون الرمضاني.





وتستعد هيفاء وهبي، بدورها لتسلم جائزتها، حيث أعربت عن سعادتها بهذا التكريم، خاصة أنه من مهرجان لبناني وأنها قد سافرت خلال الأيام القليلة الماضية إلى بيروت لحضور فعاليات المهرجان وتسلم الجائزة.











