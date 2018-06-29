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محلل سياسي: الشرطة الأمريكية عثرت على قنبلة لم تنفجر في حادث صحيفة ولاية ميريلاند

الجمعة 29/يونيو/2018 - 06:09 ص
محلل سياسي: الشرطة الأمريكية عثرت على قنبلة لم تنفجر في حادث صحيفة ولاية ميريلاند
الدكتور عاطف عبدالجواد
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور عاطف عبدالجواد، المحلل السياسي من واشنطن، إن حادث إطلاق النار داخل إحدى الصحف بولاية ميريلاند أسفر عن خمس قتلى، عُثر على جثث أربعة منهم داخل مقر الصحيفة، والضحية الخامسة سيدة توفيت أثناء محاولة إسعافها بالمستشفى.

وأضاف "عبدالجواد"، في تصريحات لقناة ON Live الفضائية، الخميس، أن هناك ثلاثة مصابين على الأقل، وحالتهم خطيرة للغاية، وبالتالي يمكن أن ترتفع أعداد القتلى.

أن الشرطة عثرت على قنبلة ولكن لم تنفجر، والمشتبه به رجل أبيض، لم تكشف الشرطة عن هويته ودوافعه، مشيرا إلى أن الصحيفة المستهدفة محلية، ولكنها عريقة للغاية تعود إلى عام 1882، موضحا أن الفاعل ربما يكون له مظلمة محلية، وحتى الآن لا يوجد مؤشرات أو اشتباهات لوجود دوافع إرهابية في الأمر.
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