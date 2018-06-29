ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ترتيب المجموعات في كأس العالم قبل بداية دور ال16

الجمعة 29/يونيو/2018 - 06:06 ص
ترتيب المجموعات في كأس العالم قبل بداية دور ال16
ألمانيا وكوريا الجنوبية
طباعة
الفجر الرياضي
 

 

انتهت فعاليات الجولة الثالثة من المجموعات الثمانية في بطولة كأس العالم بروسيا 2018، والذي بدأ يوم الخميس 14 يونيو بمباراة السعودية وروسيا صاحبة الأرض والجمهور، وسيبدأ دور ال16 يوم السبت 30 يونيو القادم.

 

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ترتيب المجموعات قبل بداية دور ال16 من مونديال روسيا.

 

- المجموعة الأولى:-

 

1- أوروجواي 9 نقاط.

2- روسيا 6 نقاط.

3- السعودية 3 نقاط.

4- مصر 0 نقاط.

 

- المجموعة الثانية :-

 

1- اسبانيا 5 نقاط.

2- البرتغال 5 نقاط.

3- ايران 4 نقاط.

4- المغرب نقطة واحدة.

 

- المجموعة الثالثة :-

 

1- فرنسا 7 نقاط.

2- الدنمارك 5 نقاط.

3- بيرو 3 نقاط.

4- استراليا نقطة واحدة.

 

- المجموعة الرابعة :-

 

1- كرواتيا 9 نقاط.

2- الأرجنتين 4 نقاط.

3- نيجيريا 3 نقاط.

4- إيسلندا نقطة واحدة.

 

- المجموعة الخامسة :-

 

1- البرازيل 7 نقاط.

2- سويسرا 5 نقاط.

3- صربيا 3 نقاط.

4- كوستاريكا نقطة واحدة.

 

- المجموعة السادسة :-

 

1- السويد 6 نقاط.

2- المكسيك 6 نقاط.

3- كوريا الجنوبية 3 نقاط.

4- ألمانيا 3 نقاط.

 

- المجموعة السابعة :-

 

1- بلجيكا 9 نقاط.

2- انجلترا 6 نقاط.

3- تونس 3 نقاط.

4- بنما 0 نقاط.

 

- المجموعة الثامنة :-

 

1- كولومبيا 6 نقاط.

2- اليابان 4 نقاط.

3- السنغال 4 نقاط.

4- بولندا 3 نقاط.

 

المزيد عن: مونديال روسيا كاس العالم روسيا 2018 ترتيب المجموعات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/29/2018 6:50:01 AM