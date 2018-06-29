ترتيب المجموعات في كأس العالم قبل بداية دور ال16

انتهت فعاليات الجولة الثالثة من المجموعات الثمانية في بطولة كأس العالم بروسيا 2018، والذي بدأ يوم الخميس 14 يونيو بمباراة السعودية وروسيا صاحبة الأرض والجمهور، وسيبدأ دور ال16 يوم السبت 30 يونيو القادم.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ترتيب المجموعات قبل بداية دور ال16 من مونديال روسيا.

- المجموعة الأولى:-

1- أوروجواي 9 نقاط.

2- روسيا 6 نقاط.

3- السعودية 3 نقاط.

4- مصر 0 نقاط.

- المجموعة الثانية :-

1- اسبانيا 5 نقاط.

2- البرتغال 5 نقاط.

3- ايران 4 نقاط.

4- المغرب نقطة واحدة.

- المجموعة الثالثة :-

1- فرنسا 7 نقاط.

2- الدنمارك 5 نقاط.

3- بيرو 3 نقاط.

4- استراليا نقطة واحدة.

- المجموعة الرابعة :-

1- كرواتيا 9 نقاط.

2- الأرجنتين 4 نقاط.

3- نيجيريا 3 نقاط.

4- إيسلندا نقطة واحدة.

- المجموعة الخامسة :-

1- البرازيل 7 نقاط.

2- سويسرا 5 نقاط.

3- صربيا 3 نقاط.

4- كوستاريكا نقطة واحدة.

- المجموعة السادسة :-

1- السويد 6 نقاط.

2- المكسيك 6 نقاط.

3- كوريا الجنوبية 3 نقاط.

4- ألمانيا 3 نقاط.

- المجموعة السابعة :-

1- بلجيكا 9 نقاط.

2- انجلترا 6 نقاط.

3- تونس 3 نقاط.

4- بنما 0 نقاط.

- المجموعة الثامنة :-

1- كولومبيا 6 نقاط.

2- اليابان 4 نقاط.

3- السنغال 4 نقاط.

4- بولندا 3 نقاط.