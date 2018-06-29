فؤاد علام: مصطلح "الخلايا النائمة" خاطئ وخطير



وأضاف "علام"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الخميس، أن التجنيد أصبح شيء خطير جدا، وأصبحوا ليتبعون أساليب علمية خطيرة جدا لإفقاد الوعي الجمعي، لكي تكون الناس "كارهة نفسها".



وأضاف وكيل جهاز المخابرات الأسبق، أن الوعي الجمعي شيء مهم، وهناك أجهزة مخابرات تقف وراء ذلك، موضحا أنهم يقومون بغسيل مخ لهم مهما كانت درجتهم العملية، كما استخدمته روسيا، أو الثورة البلشفية ضد الشعب وتحويله للشيوعية.

قال اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، إن مصطلح "الخلايا النائمة"، مصطلح خاطئ وخطير، مشددا على أن هذا يعني أنها لا تعمل، ولكنها في الحقيقة تعمل وتجمع معلومات.