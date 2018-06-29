رشا نبيل تقرأ الرسالة الأخيرة للشهيد أحمد حسانين: "إن جاءكم جثماني فاحتفلوا" (فيديو)



وقال الشهيد في رسالته: "لقد علمت أن أمي فاضت حزنا عندما علمت أنني سأتركها منفردا، فيا أمي ابنك مات منتصرا وفي الجنان سنلتقي، ويا أبي لا تحزن ابنك شهيد الوطن، قولوا لأصحابي أني أحبهم، وأني لفراقكم لحزين، ولا تبكوا عليّ بعد مماتي، فإني مخلد في الفردوس، فلا تنسوني حين أترككم، اذكروني بخير الأمور صنعًا، واذكروني بخير الأمور وألقاكم في الجنة أن شاء الله، توقفت عيني، وإني لأرى ملكًا يأخذ روحي إلى أعلى، خفق قلبي للشهادة مطلبًا، فإن جاءكم جثماني فاحتفلوا بشهيد الرحمن طاهر الجسد".





قرأت الإعلامية رشا نبيل، في برنامجها مصر النهاردة المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الخميس، الرسالة الأخيرة التي كتبها الشهيد أحمد حسانين لوالدته، ووجدوها في متعلقاته الشخصية.