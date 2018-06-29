كيم كارداشيان تواصل إثارتها بفستان سهرة عاري الساقين (صورة)
الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:44 ص
الفجر الفني
شاركت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة جديدة لها في أحدث إطلالاتها.
وظهرت كارداشيان، خلا الصورة بفستان سهرة مثير عاري الساقين فيما نالت الصورة إعجاب متابعي حساب كارداشيان، وقاموا بمشاركتها على نطاق واسع.
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