فؤاد علام: مواجهة التنظيمات السرية وتوجيه الضربة في الوقت المناسب قمة النجاح الأمني



وأضاف "علام"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الخميس، أن مواجهة التنظيمات السرية وتوجيه الضربة في الوقت المناسب قمة النجاح الأمني، وضبط المتهمين أحياء أفضل.





وأضاف وكيل جهاز المخابرات الأسبق، أن التوجيهات هي محاولة القبض عليهم أحياء إلا في حالة المواجهة مع الأمن.

قال اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، إن قيام وزارة الداخلية بضرب خلية إرهابية، والقبض على بعض منها هذا قمة النجاح الأمني، لأنه تم اختراق هذا التنظيم.