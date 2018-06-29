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نانسي عجرم تنشر أول صورة لها من كواليس مهرجان موازين

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:15 ص
نانسي عجرم تنشر أول صورة لها من كواليس مهرجان موازين
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الفجر الفني
 

شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، منذ قليل أول صورة لها من كواليس مشاركتها في مهرجان موازين الغنائي في المغرب، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

ولاقت الصورة إعجاب جمهور عجرم، الذين عبروا عن إعجابهم الشديد بالفستان الذي ارتدته نجمتهم المفضلة.

وقام الجمهور بمشاركة صورة عجرم، على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 




#موازين #المغرب #نانسي_عجرم الآن

A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on

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